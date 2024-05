Tony Ramos já consegue caminhar e se recupera bem, segundo novo boletim médico

O ator Tony Ramos, de 75 anos, permanece internado no hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas, segundo o novo boletim médico divulgado pela equipe nesta quinta-feira (23), o veterano ator está em processo de reabilitação com fisioterapia.

A mensagem do hospital diz que Tony já consegue caminhar, além de seguir em plena recuperação. Seu estado de saúde é considerado estável. O ator passou por uma cirurgia na última quinta-feira (16) para drenar um hematoma subdural, um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Depois de ter alta do CTI, ele precisou retornar ao centro cirúrgico para uma nova intervenção no domingo (19) após a formação de novos hematomas intracranianos.

O mais recente trabalho do ar na TV foi na novela "Terra e Paixão", da Globo, em que viveu o personagem Antonio La Selva. Tony tem 60 anos de carreira, 46 só de Globo, onde já fez muitos papéis marcantes, entre eles: Márcio Hayala, em "O Astro" (1977), André, em "Pai Herói" (1979), Tonico, em "Bebê a Bordo" (1988), Álvaro, em "Felicidade" (1991), Miguel, em "Laços de Família" (2000) e muito mais.

