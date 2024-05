Maya Massafera comenta sobre crise de disforia após transição

Após preocupação dos fãs, a youtuber Maya Massafera se pronunciou nas redes sociais sobre uma suposta crise de disforia, que teria sofrido no Festival de Cannes, na França. Maya contou que foi alertada por médicos que é normal para muitas meninas trans sentirem isso nos primeiros anos.

"Hoje quero falar sobre minha disforia e como eu gostaria que vocês pegassem esse exemplo e levassem pra vida de vocês! Todo mundo tem coisas boas e ruins, eu por exemplo tenho um lado ruim de ter 'perdido' 40 anos em um corpo que não me pertencia e tenho 'um lado bom' de ter feito minha transição longe de tudo e todos. Pude me dar esse 'luxo’", explicou Maya.

Ela confessou que gostaria de ter passado mais tempo longe dos holofotes depois de ter transacionado e assumido publicamente sua identidade de gênero.



"Pra começar, preciso explicar meu estado de espírito. Eu nunca estive tão feliz em toda minha vida. Eu acordo feliz, eu sou uma pessoa em estado feliz! Depois da transição eu me amo! Conversando com meus médicos e psicólogos, entendo que essa minha 'felicidade' é o estado normal da maioria da população. Todo mundo que nasce e se identifica com o corpo que nasceu tem esse estado. Provavelmente, vou me acostumar com meu gênero e essa minha felicidade vai se tornar normal, como é pra vocês!", finalizou a influenciadora.