Esposa de Roque, ex-animador do SBT, publica fotos e tranquiliza fãs

Janilda Nogueira, esposa do animador de plateia do SBT, Roque, de 87 anos, publicou nas redes sociais fotos em que o marido aparece sorridente no hospital Santa Elisa, em Jundiaí, São Paulo, onde está internado desde o último sábado (18). Na publicação, ela agradeceu aos comentários de carinho e orações de famosos e fãs.

"Olá, bom dia! Quero agradecer a todos os amigos, familiares, colegas, fãs do Roque pelas orações. Quero que me perdoem aqueles que não podem ainda responder. Pois são muitas mensagens e não posso por enquanto responder, pois a metade do meu tempo fico ali ao lado do Roque de mãos dadas a ele. Agradeço a todos pela compreensão. Abraço a todos ", comentou na legenda.

De acordo com o último boletim médico divulgado, o animador de palco de Silvio Santos "está internado para observação neurológica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último sábado (18/5). Ele segue estável clínica e hemodinamicamente, sem sintomas ou queixas. Seus exames não apresentaram nenhuma alteração". No momento, Gonçalo Roque e a família aguardam os resultados dos exames para fechar o diagnóstico.

Roque tem 87 anos | Foto: Reprodução - Instagram

Roque foi levado ao hospital, após desmaiar em um restaurante. Os exames indicaram que o sangramento estava localizado na parte frontal do crânio do artista.



Entretanto, essa não é a primeira vez que o animador apresenta o sangramento. Em outubro do ano passado, Gonçalo foi encaminhado às pressas para o hospital após passar mal em casa, sendo internado na UTI e submetido ao cateterismo. Outro momento foi em 2017, quando instalou uma válvula na cabeça em decorrência da microcefalia, facilitando a drenagem de líquido para outra parte do corpo.