Tarifa das barcas pode ficar mais barata

Durante reunião nesta segunda-feira, 20, com o vice-presidente regional do PDT, Rodrigo Neves, o Secretário de Estado de Transportes, Washington Reis, revelou que as passagens das barcas ficarão mais baratas. A medida é prevista, segundo ele, no novo edital de concessão do transporte aquaviário na Baía da Guanabara, a ser divulgado em breve. Com isso, a tarifa da linha de catamarã Charitas-Praça XV, que custa R$ 21,00 atualmente, vai ficar mais barata. O mesmo acontecerá com a tarifa da linha Arariboia x Praça XV (que sai do Centro), que hoje custa R$ 7,70. A data para redução não foi informada.

“A população de Niterói está com uma expectativa muito grande. Este edital que vai ser feito agora pela Secretaria de Transportes para as barcas, tanto de Araribóia como de Charitas, é fundamental para a melhoria da mobilidade do trânsito em Niterói. E nós estamos aqui apresentando uma proposta para que nesse edital, que vai ser executado agora a licitação no segundo semestre, a gente reduza a tarifa de Charitas e tenha ali mais frequência e que a Estação de Charitas faça aquilo que a gente propôs quando fez o túnel. A mobilidade de quem vem de Maricá, da Região Oceânica para o Rio de Janeiro, aqui para a Praça XV”, comentou Rodrigo.

No momento, o serviço é prestado pela concessionária CCR Barcas, que terá o contrato finalizado em fevereiro de 2025 e não pretende renovar o acordo.

