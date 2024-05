Nina Capelly, ex-affair de Buda, assume relacionamento com empresária

A ex-affair de Lucas Henrique, o Buda, assumiu namoro com sua empresária. A cantora Nina Capelly estaria namorando a empresária Ketlin Hernandes. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

Nina assumiu a bissexualidade há 3 anos e começou a se envolver amorosamente com sua empresária há cerca de 1 ano. O relacionamento era sem compromisso e, por essa razão ela teria se envolvido com Buda, amigo de seu primo MC Binn, que também participou do reality global.

Após o relacionamento com Buda não ter do certo, ela assumiu o namoro com a empresária, no último sábado (18), dia do aniversário de Ketlin. Segundo rumores de pessoas próximas ao novo casal, Nina não sente mais nada por Buda, mas Ketlin ainda tem um pouco de ciúmes e esse pode ter sido um dos motivos que incentivaram o anúncio do namoro.



Mas quem é Nina Campelly?

A jovem que é cantora de funk, tem 27 anos e conta com mais de 305 mil seguidores no Instagram. Prima do ex-brother Mc Binn, ela conheceu Lucas durante uma festa organizada para ex-BBBs. Segundo pessoas ligadas a ela, a cantora teria tido um caso com o ex-BBB Lucas Buda por duas semanas.

Mas como nem tudo na vida são flores, logo a cantora de funk se decepcionou com o capoeirista e deu razão a Camila Moura, ex-mulher do brother.

“Hoje eu não acordei muito bem, não estou bem ainda (…) queria falar o quanto nós mulheres somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor pra lá, amor para cá, estou mandando minha agenda, vamos se encontrar, tô com saudade…”, declarou a moça nas redes sociais

Logo após esse desabafo, Nina voltou a público para esclarecer a situação e declarou que estava torcendo para que a pílula do dia seguinte tivesse efeito. “Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né”, finalizou. Depois do ocorrido, Nina apagou os vídeos.