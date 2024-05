Manu Gavassi e Jullio Reis anunciam noivado

A atriz e cantora Manu Gavassi anunciou no último domingo (19) o noivado com o modelo Jullio Reis, de 27 anos. O casal também aproveitou para acabar com a curiosidade do público e já mostrou as alianças.

O relacionamento teve início em 2021 e desde então o casal troca palavras de amor pelas redes sociais, tendo a atriz já revelado que o namorado é “o homem dos meus sonhos”.

“Tava quietinha aqui… Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS! E a gente não disse “sim”, a gente disse ‘óbvio!’. Com você a vida é infinitamente melhor, Júlio Rei. Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo…”, contou a artista.



“E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história”, confessou ao anunciar o noivado.

Amigos e fãs do casal desejaram felicidades a nova etapa na vida dos noivos.