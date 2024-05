Istagram sinaliza como ‘fake news’ postagem da atriz Regina Duarte sobre doações ao RS

A plataforma Instagram advertiu a atriz Regina Duarte, de 77 anos, por propagar fake news sobre a atuação do Governo Federal em relação a arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul.

O vídeo compartilhado pela atriz é do político de extrema-direita português André Carlo Amaral Ventura. Nas imagens, ele mente ao afirmar que o governo brasileiro "não quer que Portugal envie" doações para o Rio Grande do Sul.

Nos comentários do vídeo, os internautas diziam que as informações eram mentirosas e eram direcionados para uma agência de checagem para esse tipo de notícia, para que explicassem o motivo da fake news.

Antes do ocorrido, o Palácio do Planalto havia informado que estava trabalhando para facilitar o transporte das 200 toneladas de doações de Portugal para o RS. "Muita desinformação tem sido disseminada com mentiras sobre o esforço do governo brasileiro para ajudar a população gaúcha. Diferentemente do que alegam esses conteúdos falsos, não houve recusa por parte do governo federal de doações advindas de Portugal para o RS", disse o comunicado.