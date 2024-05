Grande dia: Monique Evans e Cacá Werneck se casam hoje no RJ

A apresentadora Monique Evans e a DJ Cacá Werneck irão se casar nesta quinta-feira (16), em uma cerimônia para 230 convidados. O casamento que irá oficializar a união do casal, junto há 10 anos, será no sítio Além do Sonho Evento, em Guaratiba, Rio de Janeiro.

Para a realização da cerimônia, elas desembolsaram cerca de R$ 800 mil, segundo as decoradoras responsáveis pelo casamento, Babi Campos e Michelle Simas.

"É um evento bem grande, com várias pessoas influentes. Vai ser um festão, um casamento bem farto. Pessoal vai comer e beber muito", comentaram.



No primeiro momento, a festa estava sendo planejada para 150 pessoas, para ser realizada em março. Entretanto, como a lista de convidados atingiu o número de 250, Monique decidiu reduzir a quantidade de presentes e foi preciso mais tempo de preparação, portanto a data passou a maio.

As decoradoras afirmaram que "esse é um número seguro para atender as pessoas, pois sempre tem aqueles que faltam. Você sai de uma festa pequena para uma festa média".

Com o aumento de convidados, algumas coisas tiveram que ser acrescentadas para comportar as necessidades de todos e oferecer uma festa com classe e abundância. As principais mudanças foram: segundo ponto de buffet; mais recepcionistas e garçons; aumento da mesa de comida japonesa; mais mesas para comportar os convidados; quatro mesas destinadas para a família; mais flores, toalhas, doces e o aumento do open bar.

Para evitar surpresas desagradáveis no dia especial, algumas medidas foram tomadas, por exemplo, na porta de entrada haverá uma lista com o nome dos convidados, evitando que fãs invadem o local. E Monique já deixou registrado nas redes sociais um recado para os presentes: "convidado não convida".

A festa começou a ser montada na última terça-feira (14), e conta com uma decoração clássica e atemporal com as cores verde e branca. A escolha foi feita pensando no local em que a cerimônia vai ocorrer, pois está com contato direto com a Mata Atlântica. Rosí Medeiros, responsável pelo cerimonial explica que o casal escolheu a decoração que unisse o rústico com o moderno.

"A gente usou o verde também na decoração, não só verde da vegetação. Nós temos linhas bem modernas para dar uma equilibrada no rústico no verde na vegetação do espaço. Ficará um casamento bem elegante", comentou Michele Simas, uma das decoradoras.

Além disso, as flores selecionadas para a decoração são tulipas, rosas, hortênsias, copo de leite e cailla, simbolizando ainda mais a natureza na festa.

Monique Evans não revelou nenhum detalhe sobre o vestido. O que se sabe até o momento é que a peça foi feita sobre medida pela estilista Michelly X, que também atende outras famosas, como Ivete Sangalo, Anitta, Xuxa, entre outras.

A família de Monique irá comparecer em peso, porém o filho Armando Aguinaga, que mora na Espanha não poderá ir ao casamento, "Meus dois filhos iam me levar para o altar, mas ele vai estar jurando a bandeira na Espanha[para conseguir a nacionalidade espanhola] nesse dia. Então ele não vai poder vir ao casamento e, inclusive, a minha neta (Valentina, filha de Armando) que ia levar as alianças", explica a noiva.

Dessa forma, quem terá a missão de levar a mãe até o altar será Bárbara Evans.

Em breve, a família irá se reunir novamente, pois a lua de mel será na Europa, onde a maior parte dos parentes está morando. "A gente vai passar a lua de mel em Barcelona, eles moram lá. (Também) em Paris, em Ibiza", explicou.

Para se preparar para o evento, Monique realizou uma dieta em que ela perdeu 20Kg, resultando até mesmo no ajuste da aliança, sem contar o procedimento estético no rosto, em que a noiva fez preenchimento labial deixando a impressão de jovialidade.