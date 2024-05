Ex-BBB Tereza pede ajuda para internar filho viciado em drogas

A ex-BBB 19, Tereza Souza, na última terça-feira (14), fez um desabafo emocionado nas redes sociais sobre a condição do filho, Davi, de 37 anos, usuário de drogas.

Tereza revelou que o rapaz tenta abandonar o vício de drogas, há 5 anos, através de sucessivas internações e durante esse período, ela todo o dinheiro que tinha em função da luta contra a dependência e tratamentos médicos.

Tereza Souza em chamada na Globo | Foto: Reprodução/ TV Globo

“Estou pedindo socorro para salvar meu filho. Faz cinco anos que o Davi vem de um internamento atrás do outro. Todo meu dinheiro foi gasto nessas internações. A última foi na cota social, porque já usei todo dinheiro que tinha. Mas na cota social você tem que ir por livre e espontânea vontade. Só que o Davi está em um estágio que precisa ser internado à força”, contou a mãe emocionada.



Sem outra saída, a ex-BBB pediu ajuda de clínicas particulares que aceitem fazer o tratamento, ou doações para pagar os serviços médicos.

“Por isso, ele só pode ser internado no particular. Estou aqui pedindo se alguma clínica puder me ajudar ou se alguém tiver dinheiro puder me ajudar” pediu Tereza.

Tereza ainda comentou a rotina para impedir que o filho procure drogas, “Encontrei meu filho deitado no chão. Dei comida e água. Ele só precisou se recuperar um pouco para ir à boca de fumo. Hoje eu corri para impedir meu filho de ir à boca de fumo comprar crack. Não sei mais o que eu faço para salvar meu filho. Estou vendo ele morrer”, explicou a ex-BBB.