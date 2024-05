Concurso Musa Carioca 2024 está com inscrições abertas

O concurso Musa Carioca vem com tudo para 2024, pois na sua estreia no ano passado provou que veio para ficar. Idealizado pela influenciadora, modelo e empreendedora Jeane Miranda, a competição trouxe verdadeiras musas para representar os times do Campeonato Carioca de futebol, com direito de até fotos dentro do estádio do Maracanã e pelo famoso fotografo Léo Cordeiro.

Agora na segunda edição do concurso, que foi um sucesso ano passado com musas belíssimas e muito engajamento. A organizadora Jeane contou que está na finalização das selecionadas para a primeira etapa e contou um pouco sobre as vantagens de participar do Musa Carioca.



"As vantagens de ser uma Musa Carioca 2024, diferente de outros campeonatos aonde as participantes pagam a taxa de participação e só recebem algo se ganharem a competição. No Musa todas já receberão o título de musas c/ certificado, faixas dos times, ganharão biquínis, uniformes, camisetas, kits personalizados, ensaios fotográficos, retoque da maquiagem com maquiadora profissional, receberão todo conteúdo fotográfico, procedimento estético, grandes chances de fecharem parcerias e publicidades, assessoria, destaque no site e insta oficial do concurso, matérias em jornais e sites, muita visibilidade ajudando no crescimento do perfil", relata.

Faça sua inscrição pelo site | Foto: Divulgação

O Concurso está à procura da nova musa Carioca de 2024. Faça sua inscrição pelo site www.musadocariocao.com.br

Para acompanhar tudo e escolher a sua favorita siga o perfil Oficial do Campeonato @musacariocaoficial no Instagram.