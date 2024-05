Homem processa Neymar após perder dinheiro em casa de apostas recomendada por jogador

Morador do Rio alega ter perdido mais de 60 mil reais em plataforma recomendada por jogador - Foto: Divulgação

Morador do Rio alega ter perdido mais de 60 mil reais em plataforma recomendada por jogador - Foto: Divulgação

O jogador Neymar Jr. é alvo de um processo judicial por conta de uma marcas que o patrocina. Segundo informações do jornalista Gabriel Perline, um homem desempregado, morador do Rio, entrou com uma ação contra o atleta após perder mais de 60 mil reais em uma casa de apostas online divulgada pelo atleta nas redes sociais.

De acordo com o jornalista, o homem cobra 1 milhão de reais ao jogador, como indenização pelos valores perdidos e danos morais. O autor da ação estava desempregado e teria "se inspirado" em uma postagem do atleta para investir na casa de apostas Blaze. Ele teria investido 62 mil reais e perdido todo o dinheiro na plataforma.

A ação cita, ainda os influenciadores Felipe Neto, Jon Vlogs, Juju Ferrari e Nanna Chara, que também recomendavam a Blaze nas redes.

"Os digitais influencers não apenas dão rosto ao produto, colaborando para posicioná-lo no mercado, mas demonstram como deve ser feita sua utilização, assim como explanam suas especificações. Quando tal objetivo não é alcançado e, ao contrário, é ocasionada uma lesão ao consumidor, seja ela material ou à saúde e à segurança, está-se diante da responsabilidade civil nas relações de consumo", diz a ação, que segue na Justiça.

Até esta quarta (01), Neymar e os outros influenciadores citados no processo não haviam comentado o caso publicamente.