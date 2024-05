Equipe de Madonna curte roda de samba LGBT+ no Rio

A equipe de Madonna parece estar se divertindo antes mesmo do grande show, que será realizado na Praia de Copacabana, no próximo sábado (4).

Os dançarinos da Rainha do Pop não param e as comemorações no Rio continuam a todo vapor. A bailarina Isaïa Badaoui e o dançarino Kupono Aweau aproveitaram uma roda de samba LGBT+ em Botafogo, Zona Sul do Rio.

Eles gravaram partes da apresentação do cantor Rodrigo Drade, que cantava o sucesso "Derê", de Belo. A Roda Sambay é a primeira roda de samba LGBT do Brasil e teve uma edição no pré-feriado do Dia do Trabalhador, mas a roda acontece todo domingo.



Na madrugada da última terça-feira (30), alguns membros da equipe da diva pop também foram conhecer a Lapa, no centro da cidade, reduto da boemia carioca.

Bailarina de Madonna, Jal Josua publicou nas redes sociais um vídeo do momento em que o grupo atravessava a rua em frente ao Circo Voador, chegando aos Arcos da Lapa. Assim que chegou ela logo gritou: "Caipirinha!".

Enquanto isso, também rolou uma pool party noturna na piscina do Copacabana Palace, onde Madonna, as filhas e cerca de 200 pessoas de sua equipe, entre produtores, seguranças e bailarinos, estão hospedados.