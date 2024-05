Novo amor: Ana Carolina passeia com namorada em shopping no Rio

A cantora Ana Carolina, 49 anos, não esconde mais que está apaixonada. A artista foi fotografada ao lado da namorada, a produtora Ramona Bakker, de 46, num shopping da Gávea, Zona Sul do Rio, na última terça-feira, 30.

Leia também:



Grupo Amanhecer é atração de roda de samba em São Gonçalo nesse domingo (5)

Corrida solidária movimenta São Gonçalo no Dia do Trabalhador

O romance entre as duas começou no final do ano passado, mas sempre discretas, elas eram vistas poucas vezes juntas. A primeira aparição pública do casal foi durante a festa dos 50 anos de Angélica, que reuniu uma turma de famosos em sua casa, em novembro.