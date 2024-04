Déjà-vu? Rita Cadillac anuncia retorno ao pornô após 16 anos

A ex-chacrete Rita Cadillac, de 69 anos, surpreendeu seus seguidores ao anunciar sua volta ao universo pornô. Rita, que já foi reconhecida como um 'ícone sensual', gravou cenas com o influenciador Jeferson Reis, conhecido como Jefão, ex-parceiro de Andressa Urach.

Apesar do anúncio recente, Rita Cadillac já possui experiência no cinema adulto. Nos anos 2000, a atriz assinou contrato com uma produtora pornô e estrelou diversos filmes. Porém, em 2008, encerrou essa fase e revelou, em sua autobiografia, lançada em 2021, que não retornaria a esse ramo.

"Isso é muito doloroso. Não me arrependo de nada na minha vida, mas posso falar que se pudesse voltar no tempo eu não faria", afirmou Rita ao portal iG.

No entanto, Cadillac parece ter superado seus traumas, já que decidiu voltar atrás em sua decisão. "Venha dar uma espiadinha em como ficou esse feat com ela", convidou 'Jefão', ex-parceiro de Andressa Urach, em suas redes sociais.



Rita Cadillac parece estar pronta para se aventurar novamente no conteúdo adulto. A parceria com Jefão marca um retorno inesperado ao pornô.