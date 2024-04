Personal de Gracyanne Barbosa se pronuncia após susposto affair com a modelo

O personal trainer Gilson de Oliveira usou nesse sábado (20) sua conta nas redes sociais para fazer um comunicado sobre ser apontado como o affair de Gracyanne Barbosa, ex-mulher do cantor Belo.

Em sua conta no Instagram, Gilson publicou através dos stories uma mensagem depois de ontem (19) ter sido colocado como o pivô da separação de Gracyanne e Belo. Acusado de ter um envolvimento com a musa fitness, ele decidiu quebrar o silêncio.

Gilson postou o seguinte: "Fala, galera, tudo bem? Então, venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida. Acho que você estão esperando isso. Tenho recebido bastante mensagens no direct, whatsapp, etc... Mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete porque eu cansei de me calar e irei falar toda a verdade".

O personal ainda não comentou o assunto com mais detalhes, até o momento.

