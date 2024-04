Gusttavo Lima compra mansão de R$ 65 milhões em Miami

Um cenário de novelas. Assim pode ser definida a nova mansão do cantor Gusttavo Lima. O Embaixador acaba de comprar um imóvel avaliado em R$ 65 milhões em Hollywood Beach, em Miami, praia queridinha das celebridades.

Gusttavo e sua esposa Andresa Suita, ainda não abriram a mansão para resenha com amigos, mas já foi possível ver um pouco do novo imóvel em algumas fotos do casal.

A família já tinha se instalado na cidade quando comprou um apartamento com vista panorâmica do mar azul de Miami, mas o imóvel ficou pequeno para os sonhos do Embaixador e foi posto à venda.