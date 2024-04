Léo Moura recebe ordem de despejo e tem que deixar mansão em 30 dias

A Justiça do Rio deu 30 dias para ex-jogador Léo Moura deixar a mansão em que mora atualmente em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A informação é da coluna Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

A liminar foi concedida pela 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca em favor de uma empresa que arrematou a mansão em um leilão. Caso o ex-jogador e a família não desocupem o imóvel dentro do prazo, o uso da força policial pode ter autorizando para o cumprimento da ordem judicial.

Leia também:

Casamento de Deborah Secco e Hugo Moura chega ao fim

Cantor Vitinho faz show em Niterói e fala sobre sucesso de novo single

Em março deste ano, os representantes da empresa que adquiriu a mansão chegaram a notificar Léo Moura, mas não conseguiram convencê-lo a deixar a residência junto da esposa.

De acordo com os advogados do casal, eles "reclamam em juízo a propriedade do bem, tendo em vista terem realizado o pagamento, sem que tivesse sido regularizado pelo vendedor o registro e a escritura do imóvel". A família também solicitou uma liminar para evitar o despejo imediato, segundo o jornalista Nelson Lima Neto.