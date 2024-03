Vanessa Lopes faz primeira publicação no Instagram após desistir do BBB24

A influenciadora e tiktoker Vanessa Lopes, de 22 anos, publicou pela primeira vez no Instagram após a sua desistência do BBB24. O desabafo feito pela ex-sister, na manhã deste sábado (30), repercutiu na rede a brasiliense ganhou mensagens de apoio de diversos famosos e colegas de confinamento.

Alcançando mais de 700 mil curtidas em menos de 7 horas, a publicação de Vanessa relata um pouco de como está a sua saúde mental e como ela tem lidado com seus medos e angústias na sua fase de recuperação. Lopes está em tratamento psiquiátrico e psicológico desde que desistiu do mais famoso reality show do País, em janeiro.

"Medo e alívio… Ansiedade... Ansiedade de ter tempo, mas sentir que não tem nada para aliviar a agonia e o medo! Claustrofobia de elevador, de carro, de muita coisa. Tudo é muito sufocante, até mesmo o que costumava ser normal para mim", diz a dançarina em um trecho da postagem.

Na publicação em seu feed, Vanessa compartilhou também com os seguidores imagens de algumas atividades que tem realizado e de momentos com amigos e com a família. A jovem, que tem as redes sociais como o seu principal trabalho, estava afastada das web há dois meses.

Algumas celebridades como a cantora Ivete Sangalo, a modelo e ex-BBB 24 Yasmin Brunet, a cantora Ana Castela, a atriz Giovanna Lancellotti, a cantora e ex-BBB20 Gabi Martins e a humorista Dani Calabresa, além de influenciadores e familiares, deixaram recados para Vanessa nos comentários da publicação.