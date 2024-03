Milton Neves pede desculpas após post anunciando morte de Faustão

Postagem no perfil de Milton foi apagada algumas horas depois - Foto: Reprodução/Band

Postagem no perfil de Milton foi apagada algumas horas depois - Foto: Reprodução/Band

O jornalista e apresentador Milton Neves, de 72 anos, assustou seus seguidores com uma publicação feita em sua conta no Instagram nesta sexta-feira (22). Seu perfil compartilhou uma falsa notícia sobre a morte do apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 73 anos. Mais tarde, a postagem foi apagada e Milton explicou que suas redes foram alvo de um ataque hacker.

Algumas horas após o problema, Milton conseguiu recuperar o acesso às redes. "Atenção, pessoal! Hackearam minhas redes e publicaram falsa informação sobre meu querido amigo Faustão! Ele segue sendo muito bem tratado no hospital, graças a Deus! Vou levar o caso à polícia para descobrir quem foi o responsável!", justificou o jornalista no Instagram. A origem do ataque hacker está sendo investigada.

Recentemente, Faustão passou por um transplante de rim no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento foi bem sucedido e o apresentador deixou a UTI da unidade no último dia 27 de fevereiro. Ele segue sendo acompanhado e, segundo o colunista Flávio Ricco, do portal "R7", está se recuperando bem.