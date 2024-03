Claudia Raia tem malas extraviadas e perde 60 mil reais

A atriz Claudia Raia entrou com um processo na Justiça contra duas companhias aéreas por conta de um episódio envolvendo bagagens extraviadas no ano passado. A informação é do colunista Daniel Nascimento, do jornal "O Dia"; segundo ele, a atriz e a família afirmam ter tido um prejuízo de cerca de R$ 60 mil por conta do problema.

O episódio teria acontecido em agosto de 2023, em voo da Latam Airlines e Iberia Lineas Aereas. Raia e os filhos - Enzo Celulari, Sophia Raia e o bebê Luca Homem de Melo - estavam nos Estados Unidos e pegaram um voo para a Espanha. Ao desembarcarem no país europeu, descobriram que as sete malas que haviam despachado tinham sido extraviadas.

Segundo o colunista, eles acabaram ficando apenas com as roupas que estavam usando por cerca de 24 horas, até seis das malas serem devolvidas pela companhia aérea. A última mala demorou cerca de dois, de acordo com o relato. Além disso, Claudia Raia teria tido que pagar uma taxa de transfer para receber a bagagem.



À Justiça, Claudia alega que, somando a taxa com os gastos extras que tiveram por conta do imprevisto, o prejuízo da família chegou a R$ 60 mil - valor que ela pede como indenização às empresas, correspondente a 15 mil para cada "vítima" contando ela e os filhos. O processo segue na Justiça. Até o momento, Claudia ainda não comentou o caso.