Bambam teria surtado e quebrado estúdio da Band, diz jornalista

O ex-BBB Kleber Bambam teria causado uma grande confusão durante a gravação do Programa do João, da Band, na última terça-feira (27). Segundo informações do jornalista Gabriel Perline, do iG, o "auê" teria começado após o campeão do BBB1 ser provocado pelo vencedor do BBB7, Diego Alemão.

De acordo com Perline, Bambam chegou a invadir a sala de controle do programa e destruir equipamentos da emissora, além de ter pegado cartões de memória que teriam registrado a briga. Os bastidores teriam sido tomados por gritos, xingamentos e ameaças.

O desafeto envolvendo os dois campeões do principal reality global não seria recente. Alemão e Bambam já teriam trocado indiretas e mensagens "malcriadas" há anos na mídia, e bastou um encontro frente a frente para que os dois ficassem no limite.

O jornalista Gabriel Perline apurou que a equipe de Bambam já teria procurado a produção do programa do filho de Fausto Silva para informar que os cartões de memória serão devolvidos. O advogado de Alemão teria confirmado à coluna que a confusão realmente aconteceu e que o ex-BBB7 gostaria de enfrentar Bambam em uma luta.

"Não teve nada", teria dito o vencedor do BBB1 a Perline pelo WhatsApp. A Band também foi procurada pelo colunista, mas não enviou uma resposta até a publicação da matéria pelo jornalista.