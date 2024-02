Após revelar sexo de 3º bebê, Virginia Fonseca conta quantos filhos quer ter

Família descobriu sexo do novo bebê na última terça (20) - Foto: Reprodução/Instagram

Família descobriu sexo do novo bebê na última terça (20) - Foto: Reprodução/Instagram

Mãe de duas meninas e grávida do terceiro filho, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca, de 24 anos, já está pensando em uma possível quarta gravidez. A esposa do cantor Zé Felipe revelou, nesta quarta-feira (21), que sua meta, atualmente, é ter quatro filhos.

"Então, gente, a meta é quatro. Mas pode ser que eu pare em três, pode ser que eu tenha mais que quatro. Mas a meta é quatro. Então, sim, eu pretendo ter mais um depois do José. (...) Ganhei neném e falo... Não quero. Só que depois passa um ano e me dá vontade de engravidar de novo", contou a influenciadora.

Mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, Virginia descobriu o sexo do novo bebê na última terça-feira (20), durante o chá de bebê. O terceiro bebê da família vai se chamar José Leonardo. Ainda no ventre da influenciadora, o menino já tem seu próprio perfil no Instagram e, na tarde desta quinta (22), já acumulava mais de 790 mil seguidores.