Drag nos EUA, filho da cantora gospel Eyshila é internado em clínica espiritual no Brasil

O filho da cantora gospel Eyshila e do pastor Odilon Santos, Lucas Santos, de 23 anos, que deu vida a deu vida à drag queen Peridot, foi internado em uma clínica espiritual da Igreja Batista da Lagoinha, em Minas Gerais. A informação foi divulgada pelo portal O Fuxico Gospel

Desde que assumiu sua homossexualidade em 2019, Lucas se mudou para os Estados Unidos e passou a viver como uma drag queen, inspirada em um cristal neutro em gênero.

Segundo informações, Lucas Santos voltou para o Brasil no fim do ano passado e encerrou o seu perfil nas redes sociais. Antes disso, ele chegou a abrir um perfil no OnlyFans.

Leia mais:

Filho de cantora gospel Eyshila assume homossexualidade e aparece como drag queen



O objetivo da internação seria se reconectar consigo mesmo e com a sua fé. Na clínica ele passa por períodos sem usar o celular ou se conectar à internet, e o ambiente é preparado para reflexão.

Quando Lucas assumiu a homossexualidade, a cantora evangélica falou sobre o amor de mãe. "Eles são nossos filhos, não nossos troféus. Eles são nossos, mas são seres independentes. Não são a nossa continuação, mas têm sua própria história, com suas escolhas e suas experiências. Pais, amem seus filhos! Amemos sem culpa e sem vergonha alguma. Afinal, quem ama não deve nada a ninguém (...) Amemos mesmo sem concordar com seus erros. Amemos sem compactuar com suas escolhas.", declarou a cantora.