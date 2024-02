Valéria Valenssa visita Maricá e se encanta com políticas públicas

Acompanhada pelo prefeito Fabiano Horta, Valéria Valenssa passou pela Rodoviária do Povo de Maricá, no Centro, onde embarcou em um ônibus “vermelhinho” - Foto: Divulgação/Gabriel Ferreira

Maricá recebeu nesta sexta-feira (02/02) a visita da modelo, empresária e eterna ‘Globeleza’, Valéria Valenssa. Ela conheceu de perto as políticas públicas implementadas pelo município, que se tornaram exemplo de gestão no Brasil e no exterior, e se encantou com diversas iniciativas da administração pública.

Acompanhada pelo prefeito Fabiano Horta, Valéria Valenssa passou pela Rodoviária do Povo de Maricá, no Centro, onde embarcou em um ônibus “vermelhinho”, que circula gratuitamente por toda a cidade há quase dez anos, desde a criação do programa Tarifa Zero.

A modelo e empresária foi nomeada simbolicamente como “embaixadora da cidade”, numa referência à frase cunhada por moradores: “Maricá é meu país, meu país é Maricá”. A ligação da eterna "Globeleza" com o município é antiga, pois o pai dela mora no bairro Itapeba há 30 anos.

“Eu tenho uma aliança familiar com Maricá. Tem 30 anos que meu pai veio para cá. Era um sonho dele que eu tive o privilégio de realizar. Vocês podem imaginar a sensação que eu tenho hoje, de ter investido no sonho do meu pai, há 30 anos, e poder receber tanto carinho, sendo uma das representantes do povo de Maricá. Estou muito feliz. Isso faz parte da minha história e, daqui para frente, vai fazer mais ainda. É um privilégio ser embaixadora da cidade e poder representar cada pessoa, no Brasil e fora dele”, afirmou.

Durante a visita, Valenssa participou de um encontro no Cine Henfil, com a presença de gestores e estudantes do programa Passaporte Universitário, que proporciona ensino superior gratuito em universidades privadas a mais de seis mil estudantes.

"Vale a pena a gente sonhar e acreditar no nosso sonho. O que eu percebo aqui em Maricá é que a gestão do Fabiano Horta quer sonhar junto. Vocês têm todas as oportunidades, da condução do Tarifa Zero, do Passaporte Universitário e da rede pública de saúde. Saibam que Maricá quer sonhar junto com vocês, e que vocês não percam essa oportunidade", disse a modelo aos estudantes.

Ela também conheceu o programa de economia circular, com transferência de renda por meio da moeda social Mumbuca, que beneficia milhares de moradores; as iniciativas de agricultura urbana, como os Jardins Comestíveis e o Baldinho do Bem; e os programas de Proteção ao Trabalhador, com garantias e incentivo à formalização de empreendedores locais, entre outras políticas públicas de Maricá.

“Ela quer muito passar esse legado para as novas gerações que estão chegando e vivenciando essa cultura do Carnaval, quer passar o legado dessa vivência do carnaval no seu sentido da alegria, da agregação de pessoas, na simbologia e estética que o carnaval carrega. Acho que o encontro com Maricá foi muito bacana, um encontro pregresso familiar, em uma fala muito clara de que ela conhece muito Maricá de ouvir falar. Então, esse ouvir falar, muito de fora, ganha mais uma voz para contar a história da transformação que Maricá tem vivido”, comentou o prefeito Fabiano Horta.

Ao final do encontro, a bateria da Escola de Samba Unidos de Maricá animou o público tocando o samba-enredo que levará para o desfile da Marquês de Sapucaí, na disputa pela Série Ouro, na sexta-feira, dia 09/02.

Valéria Valenssa

Nascida no bairro da Pavuna (Zona Norte do Rio), Valéria Valenssa começou a carreira como modelo aos 15 anos, tendo participado de desfiles e comerciais de TV. Depois de participar do concurso Garota de Ipanema em 1989, ela chamou a atenção do renomado designer Hans Donner – responsável por aberturas e vinhetas da TV Globo –, que a convidou para estrelar as chamadas de carnaval da emissora. Desde então, ela passou a ser chamada de ‘Globeleza’ por causa do slogan utilizado para o período. Ela ficou no posto até 2005, tendo também desfilado em diversas escolas de samba até a mesma época.