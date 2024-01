Miliciano é preso em Seropédica, na Baixada Fluminense

Um integrante da milícia "Tropa do Tubarão" foi preso em flagrante, na noite deste domingo (28), em Seropédica, na Baixada Fluminense. O acusado foi detido com um veículo roubado com a placa adulterada no km 40 da BR-465

A operação foi realiza pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco). Na ação, foi apreendida uma pistola 9 mm.

O homem faz parte da milícia chefiada por Tauã de Oliveira Francisco, o Tubarão. O preso já tinha um mandado de prisão preventiva de 2023.

O criminoso vai responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, constituição de milícia privada, adulteração e receptação de veículo automotor.