Lista de artigos luxuosos do rapper Oruam só cresce; confira!

O rapper Oruam, filho de Marcinho VP, apontado pela polícia um dos chefes do Comando Vermelho (CV) adicionou mais um carro de luxo para a sua coleção. Em suas redes sociais, ele comemorou a aquisição de seu novo Porsche, veículo avaliado em mais de R$1 milhão.

O artista comprou um Porsche Carrera 911 verde limão, um modelo de 2021. Outro famoso que também possue o mesmo protótipo de Porsche é o MC Ryan de SP.

Além do Porsche, Oruam também tem outros possantes de luxo, como um Audi TT RS, avaliado em R$460 mil, e uma SUV, que vale cerca de R$200 mil. O cantor também possui um ônibus personalidado com seu nome, avaliado em mais de R$1 milhão.

Oruam tem 4,3 milhões de seguidores no Instagram e, recentemente, participou da Poesia Acústica 15, com Mc Poze, MC Hariel, MC Cabelinho, e outros artistas do rap e trap nacional.