Ex de Romário acusa jogador de negligência com a filha

“Ela tinha que ficar sob cuidados, mas lá ela não foi bem cuidada", afirmou ex do senador - Foto: Reprodução/Instagram

A ex-mulher do senado Romário, Isabella Bittencourt, acusou o ex-jogador de negligência no cuidado com a filha mais nova, Ivy, de 18 anos, em uma postagem feita nas redes sociais nesta quarta (27). De acordo com ela, a jovem, que tem síndrome de Down, viajou com o pai e voltou se sentindo mal e com um princípio de pneumonia.

Isabella afirmou que a filha já estava um pouco gripada quando viajou com o pai para o Nordeste, recentemente. Durante a viagem, Romário não teria dado tanta atenção à saúde da menina, segundo o relato. “Ela tinha que ficar sob cuidados, mas lá ela não foi bem cuidada, foi exposta a sol, piscina, vento, praia, barco... Na véspera de voltar fui informada que ela estava com febre e tinha piorado, falei para levar ela direto para o hospital e aí fui ironizada”, afirmou Isabela.

Até o momento, Romário não comentou o caso. Na postagem, a ex-mulher do ex-jogador de futebol aproveitou para desabafar sobre o cuidado com os filhos e afirmou já ter passado por outros episódios parecidos ao longo dos anos de cuidado com a filha após o término do relacionamento.

“Eu nunca expus nada porque não gosto de aparecer, sempre fui discreta na minha vida particular, mas esse meu temperamento passivo e pacifista só prejudicou a vida das minhas filhas e as privou de muitas coisas, e eu hoje me culpo por isso. Foram inúmeros abusos psicológicos, descasos e restrições que passamos diariamente. (...) Não tenho rede de apoio nem família por perto para me ajudar, muito menos cuidadora para minha filha que é PCD (pessoa com deficiência) e tem síndrome de Down, e tenho que me virar para trabalhar e dar conta de tudo isso", afirmou.