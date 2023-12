Caravana de Arte e Lazer no Porto do Rosa

A Caravana de Arte e Lazer foi criada com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade - Foto: Divulgação

A Fundação de Artes, Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar mais uma edição do projeto “Caravana de Arte e Lazer”, no bairro Porto do Rosa, neste sábado (23).



Durante a atividade, que vai acontecer das 9h às 13h, na Arena Mancha Verde F.C., a Caravana vai oferecer recreação com gincana, brincadeiras com personagens infantis, piscina de bolinhas, pintura facial, brinquedos infláveis, guerra de cotonete, cama elástica, brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, além de barraquinhas de algodão-doce, cachorro-quente, picolé e pipoca. Todas as atrações serão gratuitas.

A Caravana de Arte e Lazer foi criada com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Dezenas de bairros já receberam o projeto, implementado em outubro do ano passado, atendendo milhares de gonçalenses.

Serviço:

Caravana de Arte e Lazer na Arena Mancha Verde F.C. que fica na Av. Porto do Rosa, s/n, próximo à antiga Cerâmica, no sábado, das 9h às 13h.