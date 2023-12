Após cirurgia para reversão da ileostomia, Preta Gil se recupera e mostra apoio do pai

Gilberto Gil visitou a filha no hospital na última segunda-feira (4) - Foto: Divulgação/ Instagram

Chegando aos ‘finalmentes’ em seu tratamento contra o câncer de intestino, a cantora Preta Gil, de 49 anos, agora enfrenta a última etapa de seu processo em busca da cura. Na última quinta-feira (30), Preta realizou uma cirurgia de reversão da ileostomia, que fez com que a artista passasse os últimos três meses utilizando uma bolsa acoplada a seu intestino. Agora, em fase de recuperação, a cantora recebe o carinho e apoio de amigos, fãs e familiares, para continuar firme em seu objetivo.

Na última segunda-feira (4), a cantora recebeu o carinho e cuidado do pai, o cantor Gilberto Gil, de 81 anos, que fez uma visita a filha no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internada desde a semana passada. Em seu Instagram, a cantora compartilhou o momento com os fãs, e aproveitou para declarar seu amor para o pai.

"Hoje meu papai veio me ver! Te amo, pai", escreveu Preta em um story com uma foto do pai sentado em uma poltrona ao seu lado. Logo em seguida, ela aproveitou para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde, e disse: "Por aqui, sigo progredindo".

A cantora se recupera de uma cirurgia feita na última quinta-feira (30), para a retirada da bolsa de ileostomia e reversão do procedimento, que já era esperada desde que Preta passou pela retirada do tumor no intestino.

De acordo com a assessoria da artista, a operação aconteceu de forma bem sucedida, e agora, ela deve focar na recuperação, que entrará em uma fase de reabilitação, para que seu intestino volte a funcionar normalmente.

"A todos que amam a Preta, a cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia ocorreu com grande êxito. Preta está bem e se recuperando na unidade de tratamento intensivo. Em breve já deve ir para a semi-intensiva. Obrigada pelo carinho, orações e a preocupação de sempre. Já já ela mesma vem aqui falar com vocês", disse a nota da equipe da cantora após a cirurgia.

Desde janeiro deste ano, quando foi diagnosticada com o câncer, Preta vem passando por um tratamento delicado, ao mesmo tempo em que viveu uma separação turbulenta do ex-marido, Rodrigo Godoy, mas neste momento, está cada vez mais próxima da cura.