Andressa Urach anuncia pausa em gravações de conteúdo adulto

Nesta segunda-feira (4), a influenciadora Andressa Urach anunciou para seus fãs que fará uma pausa na gravação de seus vídeos de conteúdo adulto, gravados por seu filho, Arthur Urach, e postados na plataforma Privacy, site de venda de vídeos sensuais e pornográficos.

A ex-participante de A Fazenda explicou, em vídeo publicado em stories do Instagram, que a dupla vai entrar em 'recesso' de final de ano, e afirma que as gravações irão voltar em janeiro do próximo ano.

Andressa pretende dar uma pausa no conteúdo adulto para voltar a postar vídeos em seu canal no Youtube, postados para o público em geral, e não só para os maiores de 18.

Leia também:



Andressa Urach alcança marca de R$ 1 milhão em vendas de conteúdo adulto

Gabi Luthai revela que esperava gêmeos mas perdeu um dos bebês

"Estava assistindo esse final de semana um canal e aí comecei a lembrar do tempo que eu gravava para o Youtube. Fiquei pensando, quem sabe eu volto? Agora, diminuí o ritmo das gravações [de conteúdo sensual] então vou ter mais tempo", contou.

Os vídeos da ex-Fazenda para o Privacy geraram polêmica nas redes após a influenciadora contar que as filmagens eram feitas por seu filho, Arthur, de 18 anos. Sobre as críticas, a modelo falou que não se abala com isso. "Na hora de pagar o boleto, quem paga sou eu".

Urach ressalta que a gravação entre mãe e filho são feitas com total profissionalismo, e não há sentimento entre nenhum dos dois. "Não existe relacionamento, não existe sentimento... Até porque sou tão verdadeira, que se existisse, eu falava", contou Andressa para a revista Quem.