Coração preenchido: conheça a nova namorada de Ana Carolina

Ana Carolina fez a primeira aparição pública com Ramona na festa da Angélica - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na festa dos 50 anos da apresentadora Angélica, no sábado (25), um rostinho novo chamou atenção ao aparecer acompanhado de Ana Carolina. Ramona Bakker, produtora musical de 46 anos, é a nova namorada da cantora, que fez a primeira aparição pública com a artista na festa.

Em fevereiro deste ano, Ana ainda estava em um relacionamento com a cantora italiana Chiara Chivello, mas o namoro acabou por conta da distância, já que elas não moravam no mesmo país.

Ramona seguiu a carreira do pai, Roberto Bakker, e é produtora de grandes obras brasileiras | Foto: Reprodução/Linkedin

Ramona mora no Rio de Janeiro, e é produtora executiva de muitas produções brasileiras. Dentre elas, a mulher tem no currículo o reality "Viajando com os Gil", que documenta a rotina de Gilberto Gil e a família.

Na festa, Ana Carolina não fez questão de esconder o clima de romance entre as duas, e puxou a namorada pelo pulso para darem as mãos e deixarem claro que são um casal.

Ramona Bakker é filha de Roberto Bakker e seguiu a profissão do pai como produtora. Roberto produziu filmes como "O incrível Hulk", da DC Comics, e Capitães de Areia, adaptação da obra nacional de Jorge Amado.

O projeto mais recente de Ramona é o filme biográfico da jogadora Marta. A obra já está em andamento e é produzido pela Conspiração Filmes.