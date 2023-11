Fim da parceria! Juliette decide romper contrato com empresa de Anitta

A vencedora do reality show Big Brother Brasil 21, Juliette, anunciou em seu Instagram nesta segunda-feira (13), o fim de sua parceria profissional com a empresa Rodamoinho, fundada pela cantora Anitta. O contrato da nordestina havia sido assinado em 2021, assim que ela deixou a casa do BBB. Com a empresa, Juliette deu o pontapé inicial em sua carreira musical, que tem recebido diversas acusações de plágio nos últimos meses.

Em um story feito pela Rodamoinho e republicado por Juliette em seu Instagram, o comunicado: "Informamos que após decisão tomada em comum acordo, a Rodamoinho não representará (a partir de 12/01/24) comercialmente e artisticamente a cantora Juliette. Agradecemos à artista, sócios e equipe toda confiança, respeito e amizade conquistada ao longo desta parceria. Equipe Rodamoinho", escreveram.

O comunicado foi feito através de um story no Instagram | Foto: Divulgação/ Instagram

Leia mais:

Pabllo Vittar mostra 'volume exuberante' em foto de body

Lexa desabafa nas redes sociais após ser criticada por expor novo relacionamento

Desde que iniciou sua carreira musical, os lançamentos de Juliette têm sido rodeados de polêmicas e acusações de plágio. Em 2021, logo em seu primeiro álbum, a cantora foi acusada de imitar os títulos das músicas do grupo goiano Boogarins, com três das seis músicas do EP, com os mesmos nomes.

Este ano, a cantora foi acusada de plagiar o projeto “Gracinha”, da artista Manu Gavassi, no clipe da música “Quase Não Namoro”, um feat com Marina Sena. Algo similar aconteceu com a música “Magia Amarela”, em parceria com a cantora Duda Beat, que teve seu nome e sua identidade visual muito comparada com o álbum AmarElo, do rapper Emicida.

Apesar do fim do contrato profissional entre as amigas Juliette e Anitta, ao que parece o fim foi só do contrato mesmo, pois a amizade das duas segue firme e forte. Este fim de semana, a dupla curtiu juntinhas o aniversário de Paula Marinho, filha de um dos donos do Grupo Globo, João Roberto Marinho.