Ex-morena do Tchan se torna fisiculturista: "quase 1 ano construindo um físico"

A ex-morena do Tchan Juliane Almeida, 40 anos, impressionou com seu novo porte físico. Ela deixou os palcos ao lado do grupo de dança há alguns anos e se tornou fisiculturista. Através de suas redes sociais, Juliane contou como foi parte do processo para as competições de bodybuilding e confessou que pensou em desistir.

"Quando eu comecei a me preparar em janeiro (2022) para competição de Bodybuilding, eu nem imaginava o que me esperava. Sabia que não iria ser fácil, mas não sabia que iria ser tanto", disse em seu Instagram.

A morena é mestre em nutrição, treinadora de elite, especialista em treino de eletroestimulação (EMS) e genética, especialidades essas que fizeram a musa ter certeza de que escolheu o esporte certo para o seu físico.

"Como sou especialista em genética e descobrir que meus genes são acima da média para força, escolhi o esporte certo. No entanto, foi muito além do que eu imaginava. Quase 1 ano construindo um físico, com muita paciência", declarou.

Os desafios foram tantos que Juliana pensou até mesmo em desistir: "Muita constância, pensei em desistir? CLARO, mas continuei firme no meu propósito, se alguém conseguiu eu também vou, e fui seguindo. Achei que eu era disciplinada, mas me tornei melhor a cada dia em dominar a minha mente e o meu cansaço", disse.

Porém, todos os esforços deram resultado e a morena conquistou o 3º título na categoria que disputou na competição Championship Hurricane Pro, em Saint Petersburg, na Flórida. Com essa marca, ela se classificou para a disputa do Women’s Physique Mr. Olympia 2023, que acontece ainda em novembro deste ano.

Leia também

Grupo de 33 brasileiros é resgatado da Cisjordânia, na Palestina

Dossiê Mulher 2023: pelo segundo ano consecutivo, a Violência Psicológica foi o crime com o maior número de vítimas mulheres



Mais sobre Juliana

A morena, que substituiu Scheila Carvalho no grupo É o tchan, atuou seis anos como dançarina. Ela se despediu do grupo em 2011, quando decidiu investir na carreira de atriz. Ela chegou a participar da novela "Salve Jorge", de Glória Perez, e fez parte do elenco de alguns espetáculos infantis.



Juliana também foi destaque quando assumiu o posto de rainha de bateria da escola de samba Unidos do Viradouro, de Niterói, em 2009. Ela ganhou o cargo substituindo a atriz Juliana Paes, depois de um concurso realizado pela agremiação. No ano seguinte desfilou pelo Acadêmicos do Cubango, antes já teve o posto na Paraíso do Tuiuti, lá em 2004.

Hoje, Juliane Almeida é casada com Michael Moraes. Eles são pais de Michael, de 5 anos, e de Julie, de 3 anos. A família mora em Orlando, nos Estados Unidos, há cerca de oito anos.