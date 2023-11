Apresentadora Patrícia Ramos denuncia ex-marido e pede medida protetiva

Apresentadora Patrícia Ramos denunciou o ex-marido, Diogo Vitório e pediu à Justiça medida protetiva. A influenciadora o acusa de furto, violência doméstica e perseguição. A também influenciadora, utilizou as redes sociais para compartilhar uma nota oficial de seus advogados.

"O escritório Souza e Rangel, representante de Patrícia Ramos neste processo, informa que na data de ontem (30) foi apresentada notícia crime em desfavor de seu ex-cônjuge, pelos crimes de estelionato sentimental, violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking). Foi requerido pelos advogados, mediante provas apresentadas e risco eminente, o pedido de medida protetiva, apreciado e deferido no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Também expedido imediatamente um ofício que intima o ex-cônjuge desta decisão, a fim de que não se aproxime de Patrícia Ramos e seus familiares, bem como faça contato por qualquer outro meio de comunicação", diz a nota.

Diogo Vitório também usou suas redes sociais para se defender das denúncias.



"Diante das recentes denúncias veiculadas na mídia, a assessoria jurídica do empresário Diogo Vitório informa que todos os detalhes serão esclarecidos em tempo oportuno. Desde já, no entanto, reitera que está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. Por fim, seguimos confiando na justiça e temos a certeza que a verdade logo aparecerá", diz o texto do empresário, assinado por sua assessoria jurídica.

Patrícia escreveu sobre as críticas que vem recebendo no X (antigo Twitter) . "'Mas vocês viviam sorrindo nas redes, pareciam felizes'. Como eu disse no texto sobre o caso da Sara Mariano, ninguém sabe o que a vítima passa dentro de casa. Elza Soares sempre muito à frente do tempo, já deixou avisado... 'Você vai se arrepender de levantar a mão para mim'", escreveu.