Jorge Aragão anuncia fim de tratamento contra câncer

O cantor Jorge Aragão, de 74 anos, está próximo de receber alta do tratamento contra um câncer no sistema linfático. De acordo com informações confirmadas pela assessoria do artista, o linfoma não Hodgkin que tratava desde julho deste ano já está em remissão.

Por conta disso, ele deve ter seu tratamento finalizado em breve, no início do mês de novembro, quando realiza sua última sessão de quimioterapia. "O paciente Jorge Aragão apresenta remissão completa no último Pet Scan realizado e só está faltando uma quimioterapia, prevista para ser realizada no dia 01 de novembro, para terminar o tratamento", confirmou a hematologista Caroline Rebello, que acompanhava o artista.

Aragão foi diagnosticado com o linfoma em julho, após ser submetido a uma bateria de exames. A doença, considerada rara, afeta o sistema responsável pela imunidade do organismo. Apesar do diagnóstico, Aragão não interrompeu as atividades profissionais e manteve sua agenda de apresentações previstas, de acordo com o cronograma do tratamento.