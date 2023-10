A fila andou! Lexa aparece com novo amor em ensaio de carnaval

Ao que tudo indica, a cantora Lexa, de 27 anos, fez a fila andar e está com um novo amor: o ator Ricardo Vianna, de 31. No último sábado (21), a rainha de bateria da Unidos da Tijuca chegou de mãos dadas com Ricardo à quadra da escola, e os dois posaram juntinhos para os fotógrafos.

Com um vestido brilhante e muito samba no pé, Lexa levou o affair para a final da disputa do novo samba-enredo da escola, que será a quinta a desfilar no dia 11 de fevereiro, o segundo dia de desfiles do carnaval de 2024. A Unidos da Tijuca levará para a avenida o enredo “O Conto de Fados”, idealizado pelo carnavalesco Alexandre Louzada.

Leia também:

➣ Carnaval de Niterói receberá investimento público de R$ 13 milhões

➣ Ana Carolina faz paródia de Chico e sugere: 'Com uma sapata vai ser um quentão'

Lexa e Ricardo Vianna | Foto: Divulgação

Mais cedo, a cantora já havia utilizado um momento de seu show para se abrir com os fãs: "Me mudei para o Rio de novo. Minha vida está uma fofoca solta. Eu ia falar uma coisa muito forte... Pode falar? É que eu não sei se estou solteira mais", revelou Lexa. Já sua mãe, Darlin Ferrattry, compartilhou o momento nas redes sociais com a legenda "Acho que a fila andou por aqui", confirmando o novo relacionamento da filha.

Em seu perfil no Instagram, Lexa, que anunciou o fim de seu casamento com o cantor Mc Guimê em setembro deste ano, postou um vídeo em que aparece dançando com Ricardo e escreveu "Dançando salsa no camarim". Ricardo Vianna já atuou em novelas como “Malhação”, “Travessia” e “Tempo de amar”.