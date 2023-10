Carnaval de Niterói receberá investimento público de R$ 13 milhões

Mais de R$13 milhões será investido no Carnaval de Niterói, a partir de 2024. A informação foi confirmada após o prefeito Axel Grael enviar uma mensagem executiva à Câmara, destacando que o incentivo financeiro às escolas de samba, blocos e festas de rua serão entregues aos organizadores de cada segmento que deverão prestar conta de todos os gastos. Caso isso não ocorra, o dinheiro deverá ser devolvido aos cofres públicos.

As agremiações que desfilam na Marquês de Sapucaí, pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), vão receber R$ 8 milhões, nas séries especial, ouro e prata — a Viradouro, por ser do grupo da elite, ficará com R$ 5 milhões. Os blocos de rua terão de financiamento de R$ 2,3 milhões.

Ao todo, sete categorias receberão investimento, de acordo com a lei que foi sancionada na última quarta-feira (18), pelo prefeito em exercício Paulo Bagueira.

O investimento, segundo a lei, será reajustado anualmente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os valores serão transferidos pelo município em três parcelas mensais antes do período momesco, começando em novembro.

Apesar do investimento, os desfiles ficam no Caminho Niemeyer. Segundo o presidente da Neltur, André Bento, o local é o indicado para tal festividade e que a cidade ganhou com a realização da festa naquele local.

Com o local dos desfiles definido, André afirma que a prefeitura está também finalizando a definição de um local para abrigar os barracões das escolas.

Ele destacou as dificuldades das agremiações com esses locais e que a prefeitura busca pontos próximos ao centro, para facilitar o deslocamento até o local do desfile, na passarela do samba niteroiense. Bento afirmou acreditar que o local escolhido já seja anunciado nos próximos dias.