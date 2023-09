Com o irmão hospitalizado, Sthefany Brito comenta internação do filho de dois anos

A atriz Sthefany Brito compartilhou nos stories, na noite da última segunda-feira (25), a notícia de que seu filho, Enrico, de 2 anos, está internado em um hospital do Rio. Sem contar o motivo da internação, Sthefany lamentou o ocorrido com o filho e também o fato de não poder estar ao lado do irmão, Kayky Brito, neste momento, em que ele acabou de sair da UTI e se recupera de um grave atropelamento.

Na imagem publicada, Sthefany aparece segurando a mão do filho, e escreveu: "E quando você acha que já foi forte o bastante, que nada mais pode acontecer, vem Deus e nos coloca mais uma provação pra reforçar nossa fé e o amor Dele por nós… Desde ontem cedo no hospital com meu filho, e seguimos por aqui cercados de muito amor, paciência, carinho, cuidados e super-heróis!"

"Estou com o coração partido por não poder estar com meu irmão, mas cuidando com todo amor do mundo do menininho mais corajoso e amado da mamãe", finalizou a atriz.

Sthfhany não divulgou o motivo da internação do filho | Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Sthefany tem uma relação muito próxima do irmão, que tem batalhado pela vida após o acidente. Na última sexta-feira (22), Kayky recebeu alta da UTI, e agora passa por um processo de recuperação ortopédica.

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica", informou o boletim médico do ator.