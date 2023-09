Leci Brandão passa mal em aeroporto e é internada às pressas

A cantora Leci Brandão, de 79 anos, precisou ser internada às pressas, neste sábado (23/09), após passar mal enquanto desembarcava em um aeroporto no Rio de Janeiro. A cantora vinha de São Paulo e tinha descido do voo há pouco tempo quando começou a sentir o mal-estar.

Ela procurou o pronto-socorro do aeroporto antes de ser levada ao Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Segundo informações de sua equipe, Leci começou a sentir bastante dificuldade para movimentar a mal e sentiu um estranhamento no pulso.

Leia também:

➢ Ex-secretária e 'anjo da guarda' de Roberto Carlos morre aos 83 anos

➢ Zeca Pagodinho ganha estátua em Xerém

No mesmo dia, porém, ela recebeu alta da unidade médica. De acordo com a assessoria, Leci passou por exames e nada de atípico foi detectado. Depois de recuperar o bem-estar, ela foi liberada para "se recuperar e ser observada em casa".



Em abril deste ano, a cantora ficou internada por mais de 40 dias depois de passar por uma cirurgia. Leci precisou ser submetida a uma angioplastia no tornozelo para que três veias na região fossem desobstruídas. O procedimento foi bem-sucedido.