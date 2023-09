Modelo viraliza por ter 60 anos 'parecendo 30'

Fonte da juventude? O modelo Nil Marino, 60 anos, tem chamada a atenção nas redes sociais ao compartilhar que completou 60 anos.

Um vídeo de Nil viralizou quando o catarinense mostrou que já tem autorização para usar vaga de idoso no estacionamento. O vídeo já tem mais de 8 milhões de visualizações.

A repercussão garantiu a ele novos seguidores.

"Bom dia, luz do dia! Mais de 8 milhões de visualizações! Não é sobre a vaga de idoso, é entender que o milagre da juventude está em nossas mãos. Muito obrigado, de coração", escreveu Nil.

Em suas postagens, Nil mostra sua rotina e a importância de cuidar da saúde e alimentação.

"Gravei o vídeo do estacionamento, do sessentão, e todo mundo querendo saber o que eu faço. É uma vida muito simples, com muita disciplina de treino, alimentação e a cabeça", revelou.