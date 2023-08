Andressa Urach leva "surra" de dançarino da MC Pipokinha; vídeo!

A modelo e ex-Fazenda Andressa Urach esteve presente no show da MC Pipokinha no Baile do Fofo e deu o que falar. Isso porque ela levou a tradicional "surra" do dançarino da cantora em cima do palco e o momento foi registrado por pessoas presentes no evento.

Andressa Urach foi convidada a subir no palco pela própria Pipokinha | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Andressa foi chamada no palco pela própria Pipokinha, que chegou a comemorar a presença da Vice-Miss Bumbum em seu show, e escolhida para participar da "surra" que virou uma espécie de marca registrada das apresentações da funkeira.



Andressa pareceu bem animada com a dança Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais

Nos shows, os dançarinos chamam pessoas da plateia para uma "dança", que é considerada como uma grande encenação de um ato sexual, com os bailarinos "se esfregando" nos convidados que ficam deitados no chão. Na ocasião, Urach chegou até a tomar um tapa no rosto do dançarino.