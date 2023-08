Faustão tem piora em estado de saúde e aguarda na fila para transplante cardíaco

O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, conhecido popularmente como Faustão, está internado desde o dia 5 de agosto, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de uma insuficiência cardíaca. No entanto, o caso de Fausto se agravou, e agora, o apresentador aguarda na fila por um doador, pois precisará de um transplante cardíaco.

Segundo o boletim divulgado pelo hospital, Faustão está passando por diálise, mas precisa de um transplante para que possa se recuperar. Por essa razão, o apresentador foi incluído na fila única do sistema público de saúde, e aguarda por um doador. Confira o comunicado na íntegra:

Leia mais:

Aqui tem história: Da construção às travessias, conheça o passado da Ponte Rio-Niterói

Horto do Fonseca: um 'refresco' na Zona Norte de Niterói

"Em 05 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso".

Na última sexta-feira (18), o apresentador divulgou um vídeo no hospital, contando sobre o tratamento e pedindo orações por sua saúde. "Eles [os médicos] vão decidir que tipo de cirurgia podem fazer. Eu peço que, para quem goste de mim, reze por mim.", disse Faustão.

O vídeo foi publicado por João Guilherme, um dos três filhos do apresentador, que teve seu programa na Band encerrado, também na sexta-feira.