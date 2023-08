Após cirurgia para retirada do tumor, Preta Gil volta a aparecer nas redes sociais

A cantora Preta Gil passou por uma cirurgia na última quarta-feira (16), para retirar o tumor no intestino que vem tratando desde o início deste ano. De acordo com um boletim médico divulgado na última quinta-feira (17), o procedimento transcorreu sem intercorrência, e Preta está acordada, se recuperando “em bom estado geral”. A cantora está na fase de cuidados pós-operatórios, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A artista, que completou 49 anos recentemente, descobriu o câncer no intestino em janeiro de 2023 e logo começou a tratá-lo com radioterapia. No último domingo (13), Preta deu entrada no hospital, e na quarta-feira (16), realizou a operação, que durou mais de 13 horas. Agora, a cantora está em uma nova etapa do tratamento, e deve se ausentar de eventos sociais pelos próximos três meses.

Em uma entrevista concedida a Ana Maria Braga no programa ‘Mais Você’, Preta já havia revelado que terá que usar uma bolsa de colostomia durante a recuperação da cirurgia, e na ocasião, disse que passará pelo desafio com otimismo. “Em agosto, eu volto para fazer uma cirurgia para retirar o tumor e com a esperança de que a radioterapia tenha diminuído o tumor. Eu vou passar pelo período que é a outra fase. Vou ter que usar uma bolsa de colostomia. A gente tem muito esses monstros de 'ai meu deus a bolsa'. Mas os médicos mostram como é e dizem que vou tirar depois de um tempo. A gente tem uma solução, tem que ter um otimismo.”, contou a artista.

Nas redes sociais, amigos e parentes de Preta Gil se manifestaram em apoio à cantora, com mensagens de carinho e atualizações de seu estado de saúde para os fãs. O melhor amigo e apresentador Gominho, que chegou a pedir demissão do emprego em que trabalhava para auxiliar a amiga no tratamento, celebrou o sucesso da cirurgia.

“Os médicos falaram que foi tudo superbem, Pretinha está bem. Falei com ela hoje de manhã pelo Facetime, está sedada ainda, porque foi uma cirurgia longa. Já está em pé fazendo fisioterapia. E agora é dia após dia, curada e tudo vai dar certo. Ela está na UTI ainda por questões médicas. Ela está firme e forte.”, disse Gominho.

A madrasta de Preta, Flora Gil, também utilizou o Instagram para dar notícias acerca do estado de saúde da enteada, e escreveu: "Do jeito que ela gosta, cercada de amor e confiança. Logo Preta vai mandar notícias. Mas, por agora, é só agradecer por ter corrido tudo bem e ter dado tudo certo. A fé realmente não costuma faiá, como já dizia o pai de Preta [Gilberto Gil]”.

Preta Gil, reapareceu em suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (18), com a publicação de uma foto nos stories do Instagram, para tranquilizar os seguidores. Na publicação, a cantora aparece deitada, recebendo medicações de um profissional do hospital, e ainda colocou o horário ‘5h08’.

De acordo com Gominho, a amiga deve receber alta da UTI em dois ou três dias. "Foi um sucesso tremendo, graças a Deus. Ela é uma mulher tremenda e está tudo bem. Está na UTI por precaução, deve ficar uns dois três dias. Só notícia boa! Podem ficar de boa porque ela está de boa", finalizou o apresentador.