Tiago Ramos publica foto chorando e manda recado para mãe de Neymar: 'Aguarde'

Tiago Ramos voltou a falar da ex nas redes sociais. Ele teve um relacionamento conturbado com a mãe de Neymar Jr., por cerca de 2 anos e, no último domingo, postou uma foto chorando com um recado para Nadine Gonçalves.

"É, Nadine. Essa lágrima vai secar, mas o que aconteceu não. Aguarde...", disse.

Os seguidores de Tiago pareceram não levar muito a sério a publicação e fizeram piadas nos comentários.

"Ai, gente, eu dou tanta risada dessas coisas", escreveu uma seguidora.

Nadine não se pronunciou sobre o recado do ex-namorado.

Na madrugada da última quinta, Tiago avisou aos seguidores que ficaria um tempo sem acessar as redes sociais.

"É muito difícil ter que deixar vocês hoje. Mas preciso me cuidar e procurar ajuda. Não são as pessoas, sou eu mesmo. É ruim falar disso, mas eu estou quase morrendo. Minha alma chora e meu coração sangra. Eu quero muito ficar bem, mas preciso sair dessa. Amo vocês", lamentou.