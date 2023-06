Saiba quanto vale uma visita à vila de Carlinhos Maia

A encantadora vila de Penedo, localizada no interior de Alagoas, ganhou notoriedade como o berço do maior influenciador brasileiro, Carlinhos Maia. Agora, há uma oportunidade única para os fãs do carismático influenciador: conhecer essa famosa vila ao lado do próprio Carlinhos, por um valor bastante atrativo.

Com um investimento de R$ 130 mil, os interessados terão a oportunidade de desfrutar de uma experiência exclusiva. Esse pacote especial inclui a viagem até Penedo, situada a cerca de três horas da capital Maceió, além de um tour pela Vila Primavera guiado pelo ilustre ex-morador, Carlinhos Maia. Durante a visita, os participantes poderão explorar os encantos da vila, conhecendo de perto os locais que moldaram a personalidade e a carreira do influenciador.

O ponto alto desse programa exclusivo é a visita à casa onde Carlinhos foi criado. Nesse ambiente familiar, os fãs terão a oportunidade de mergulhar nas memórias e histórias que influenciaram a trajetória de sucesso do carismático influenciador. Além disso, os participantes também terão a chance de encontrar diversos personagens criados por Carlinhos Maia, que se tornaram famosos em suas redes sociais.



Quem é Carlinhos Maia

Influenciador brasileiro, Carlinhos conquistou milhões de seguidores com seu humor autêntico e carisma contagiante. Nascido e criado em Penedo, sua cidade natal, ele encontrou nas redes sociais o palco perfeito para compartilhar seu estilo de vida único e divertido.