A decisão foi anunciada pouco antes de a primeira edição do Mundial feminino completar 35 anos. O torneio inaugural foi disputado em 1991, com a participação de 12 seleções - Foto: Divulgação

A decisão foi anunciada pouco antes de a primeira edição do Mundial feminino completar 35 anos. O torneio inaugural foi disputado em 1991, com a participação de 12 seleções - Foto: Divulgação

A FIFA decidiu onde serão realizadas as Copas do Mundo Femininas de 2031 e 2035 - a edição de 2027 será no Brasil. Em 2031, o torneio será disputado na América do Norte (Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica), e o de 2035 será disputado na Europa (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales).

As duas candidaturas foram apresentadas sem concorrentes. Durante um Congresso Extraordinário realizado de forma virtual, as Associações-Membro da FIFA definiram os países que receberão as próximas edições do torneio. Em 2031, a competição terá uma novidade histórica: será a primeira Copa do Mundo Feminina disputada por 48 seleções, com quatro associações-membro responsáveis pela organização.

A escolha das sedes ocorreu por aclamação, após processos de candidatura iniciados pelo Conselho da FIFA em março de 2025. A decisão foi anunciada pouco antes de a primeira edição do Mundial feminino completar 35 anos. O torneio inaugural foi disputado em 1991, com a participação de 12 seleções.

Leia também:

Ministério Público pede intervenção judicial no Corinthians por dívida



Prefeituras do Rio e de Niterói apoiam projeto de promoção do turismo sustentável



"Nosso objetivo, naturalmente, é tornar o futebol feminino verdadeiramente global e construir o futuro em conjunto com todas as associações-membro e todas as partes interessadas. Hoje, decidimos aqui as sedes das Copas do Mundo Femininas da FIFA de 2031 e 2035. Este é um momento de orgulho para vocês, para nós, para todos nós", disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Infantino acrescentou: "Mas 2031 e 2035 devem ir muito além das quatro linhas. Mais mulheres jogando futebol, mais meninas inspiradas, mais treinadoras, mais árbitras, mais mulheres na administração do esporte, mais líderes. Nossas prioridades para o futebol feminino são muito, muito simples: precisamos expandir a modalidade globalmente, reduzir as desigualdades que ainda existem, naturalmente, e construir o futuro juntos."