Brasil perde para o Japão por 3 a 2 e aumenta pressão sobre Ancelotti

Brasil perde mais um amistoso, não apresenta bom futebol e pressão cresce sob treinador italiano - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Brasil perde mais um amistoso, não apresenta bom futebol e pressão cresce sob treinador italiano - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira foi derrotada pelo Japão por 3 a 2, na manhã deste sábado (14), em amistoso disputado no Estádio Nacional de Singapura. Depois de sair perdendo por dois gols ainda no primeiro tempo, o Brasil reagiu com dois gols de Vinícius Júnior e chegou ao empate, mas sofreu o gol decisivo nos acréscimos.

O gol de Tatsuhiro Sakamoto, que garantiu a vitória japonesa, gerou reclamações dos brasileiros por uma possível falta de Takumi Minamino em João Gomes no início da jogada. Carlo Ancelotti e Raphinha protestaram e acabaram expulsos. O lance foi revisado, mas o gol acabou confirmado.

O Brasil começou com maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para conter a velocidade dos japoneses. Aos 14 minutos, Takefusa Kubo aproveitou uma transição rápida para abrir o placar.

Pouco depois, aos 18, Keito Nakamura ampliou a vantagem. O atacante recebeu dentro da área e finalizou para fazer 2 a 0, deixando a Seleção em situação complicada ainda na etapa inicial.

A reação brasileira começou com Vinícius Júnior. Aos 32 minutos, o camisa 7 acertou um belo chute, mandando a bola no ângulo e diminuindo a diferença.

Na segunda etapa, o Brasil aumentou a pressão em busca do empate. A igualdade veio novamente com Vinícius Júnior, aos 29 minutos. Após uma jogada de escanteio curto, o atacante levou a bola para a direita e bateu colocado. A finalização ainda tocou nas duas traves antes de entrar.

Na sequência, Endrick quase virou o placar em uma jogada individual, mas a finalização parou no travessão.

Quando o empate parecia certo, o Japão voltou a marcar. Aos 46 minutos, Sakamoto aproveitou um chute desviado e tocou na saída do goleiro Pedro Morisco, decretando a vitória japonesa por 3 a 2.

Próximo compromisso

O time comandado por Carlo Ancelotti volta a campo na terça-feira (17), às 7h (horário de Brasília), para enfrentar Singapura, novamente no Estádio Nacional.

O resultado deste sábado repetiu o placar da derrota brasileira para os japoneses em amistoso disputado em outubro de 2025. As equipes também se enfrentaram na Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil venceu de virada por 2 a 1 e avançou na competição.