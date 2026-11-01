Palmeiras vence o Vasco e joga pelo empate para chegar à final da Copa do Brasil

Com o resultado, o Palmeiras precisa apenas de um empate para garantir a classificação à final - Foto: Cesar Greco/P\almeiras By Canon

Com o resultado, o Palmeiras precisa apenas de um empate para garantir a classificação à final - Foto: Cesar Greco/P\almeiras By Canon

O Vasco terá que buscar a virada diante de sua torcida para continuar sonhando com o título da Copa do Brasil. Neste domingo (1º), o Cruz-Maltino foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal da competição. O meia Maurício marcou o único gol da partida, ainda no primeiro tempo, e garantiu a vantagem do time paulista para o confronto decisivo no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Palmeiras precisa apenas de um empate para garantir a classificação à final. Já o Vasco terá que vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Caso o time carioca vença por um gol, a decisão será nos pênaltis. O jogo de volta está marcado inicialmente para o próximo domingo (8), às 17h, em São Januário.

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Antes da decisão pela Copa do Brasil, o Vasco terá outro compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (4), às 19h30, a equipe enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada.

Palmeiras pressiona e abre o placar

O time paulista começou melhor e criou três boas oportunidades antes dos 15 minutos. Na primeira, Flaco López recebeu cruzamento e desviou na pequena área, mas mandou por cima. Na sequência, Giay aproveitou uma saída equivocada de Léo Jardim, porém, mesmo com o gol vazio, desperdiçou a chance.

A pressão alviverde deu resultado aos 23 minutos. Marlon Freitas avançou pelo lado esquerdo e encontrou Maurício na área. O meia finalizou no canto e abriu o placar para os donos da casa.

Depois do gol, o Palmeiras diminuiu o ritmo, e o Vasco passou a ter mais posse de bola. Apesar disso, a equipe cruz-maltina encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras de gol.

Na segunda etapa, o Palmeiras perdeu intensidade, e o Vasco ensaiou uma reação | Foto: Cesar Greco/P\almeiras By Canon

Vasco tenta reagir, mas expulsão dificulta a missão

Na segunda etapa, o Palmeiras perdeu intensidade, e o Vasco ensaiou uma reação. Cuiabano, que entrou no intervalo, teve uma boa oportunidade aos 13 minutos, mas não conseguiu aproveitar.

Aos 32 minutos, porém, o cenário ficou mais complicado para os cariocas. O zagueiro chileno Saldivia foi expulso após cometer falta em Vitor Roque, deixando o Vasco com um jogador a menos na reta final. Com superioridade numérica, o Palmeiras passou a controlar a posse de bola e pressionar no campo defensivo vascaíno. Apesar de ocupar o ataque, a equipe paulista não conseguiu criar oportunidades claras e recorreu a finalizações de fora da área, sem efetividade.