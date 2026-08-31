Bandeira amarela continua na conta de luz em setembro, confirma Aneel

Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica - Foto: Divulgação

Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica - Foto: Divulgação

A bandeira tarifária permanecerá amarela em setembro, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira (28). Com isso, será mantido no próximo mês o acréscimo nas contas de luz para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

O custo adicional da bandeira será de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Setembro será o quinto mês consecutivo com a bandeira amarela. Segundo a Aneel, a manutenção da tarifa ocorre em razão do período seco no Brasil, que reduz a geração hidrelétrica devido aos níveis mais baixos dos reservatórios.

Com isso, é necessário acionar usinas termelétricas, que possuem custos de geração mais elevados. A sinalização reflete condições menos favoráveis de geração de energia no país, com necessidade de utilização de fontes de geração com custos mais elevados, segundo informou a agência reguladora, que também reforçou a importância do uso consciente da energia elétrica.

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Como funciona a bandeira tarifária

Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas por cores, as bandeiras indicam quanto custa para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia utilizada por residências, estabelecimentos comerciais e indústrias.

As cores são definidas com base na previsão de variação do custo da energia em cada mês. Quando a bandeira é verde, não há cobrança adicional. Já as bandeiras amarela e vermelha representam acréscimos na conta a cada 100 kWh consumidos.

Valores das bandeiras

Bandeira amarela: condições menos favoráveis de geração, com acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos;

Bandeira vermelha – Patamar 1: condições mais custosas de geração, com acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh;

Bandeira vermelha – Patamar 2: condições ainda mais custosas, com acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.