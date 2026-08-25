Em clima de Copa 2027, Sesc RJ abre turmas gratuitas de futebol feminino em Niterói e São Gonçalo

Em São Gonçalo, onde o projeto já era oferecido, a iniciativa mantém as turmas e reforça a atuação do Sesc na formação esportiva de meninas na Região Metropolitana - Foto: Divulgação

Em São Gonçalo, onde o projeto já era oferecido, a iniciativa mantém as turmas e reforça a atuação do Sesc na formação esportiva de meninas na Região Metropolitana - Foto: Divulgação

A menos de um ano da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será realizada no Brasil em 2027, o Sesc RJ abriu turmas de futebol feminino para meninas e adolescentes de 7 a 17 anos em Niterói e São Gonçalo. As aulas são gratuitas e integram um projeto voltado ao desenvolvimento da modalidade desde a base, com foco na iniciação esportiva, na formação de novas atletas e na permanência de meninas no esporte.

As inscrições devem ser feitas presencialmente nas unidades do Sesc. Para participar, é necessário apresentar o CPF da aluna e do responsável legal, comprovante de residência e atestado médico, exigido para a prática de atividade física. Responsáveis que sejam comerciários ou conveniados também devem apresentar a credencial do Sesc.

Iniciado em 2024, o projeto busca ampliar o acesso de meninas ao futebol e estimular a prática esportiva de forma contínua. Além do desenvolvimento de fundamentos e habilidades específicas da modalidade, as aulas trabalham valores como disciplina, trabalho em equipe, convivência e autoestima.

Em Niterói, as atividades passam a integrar a programação da unidade e ampliam as possibilidades de acesso ao futebol feminino para crianças e adolescentes da cidade e do entorno. Em São Gonçalo, onde o projeto já era oferecido, a iniciativa mantém as turmas e reforça a atuação do Sesc na formação esportiva de meninas na Região Metropolitana.

As atividades contam com assessoria técnica de Gilmar Popoca, ex-meio-campista revelado pelo Flamengo, com passagens por clubes como Santos e São Paulo. Destaque das seleções de base do Brasil nos anos 1980, o ex-jogador foi campeão mundial sub-20 e medalhista olímpico em 1984. Atualmente, dedica-se à formação de jovens atletas.

Com a ampliação, o projeto passa a oferecer turmas também nas unidades do Sesc na Tijuca, Ramos, Madureira, São João de Meriti e Niterói, além de manter as atividades em São Gonçalo, Nova Iguaçu e Nogueira, em Petrópolis. A expansão aumenta a oferta de oportunidades para meninas interessadas em conhecer e praticar o futebol.

Futebol feminino ganha espaço de olho na Copa de 2027

A expansão do projeto ocorre em um momento de maior visibilidade e crescimento do futebol feminino no país, impulsionado pelo aumento do interesse do público, da cobertura da modalidade e das iniciativas de formação de atletas desde as categorias de base.

Em 2027, o Brasil será sede, pela primeira vez, da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A competição será realizada entre 24 de junho e 25 de julho e reunirá as principais seleções do mundo. Para além do grande evento esportivo, a realização da Copa no país reforça a importância de ampliar oportunidades para meninas e adolescentes que desejam praticar futebol e construir uma trajetória no esporte.

SERVIÇO

Aulas gratuitas de futebol feminino no Sesc RJ

Inscrições: gratuitas e diretamente nas unidades

Documentos: CPF da aluna e do responsável, comprovante de residência, atestado médico e credencial Sesc (se tiver)

Sesc Niterói

Endereço: R. Padre Anchieta, 56, São Domingos

Faixa etária: 11 a 17 anos

Ter/Qui: 8h | Qua/Sex: 16h

Sesc São Gonçalo

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 755, Estrela do Norte

Faixa etária: 11 a 17 anos

Qua/Sex: 10h | 11h

Outras unidades com aulas:

Sesc Madureira

Endereço: R. Ewbank da Câmara, 90

Faixa etária: 7 a 14 anos

Qua/Sex: 19h | Sábados: 9h30

Sesc Nogueira

Endereço: Estrada do Calembe, 2000 - Petrópolis

Faixa etária: 7 a 17 anos

Sábados: 9h30

Sesc Nova Iguaçu

Endereço: Rua Dom Adriano Hipólito, 10, Moquetá

Faixa etária: 11 a 17 anos

Qua/Sex: 18h

Sesc Ramos

Endereço: R. Teixeira Franco, 38

Faixa etária: 11 a 17 anos

Qua/Sex: 17h

Sesc São João de Meriti

Endereço: Av. Automóvel Clube, 66, Centro

Faixa etária: 11 a 17 anos

Ter/Qui: 10h | 15h | 16h | 17h

Sesc Tijuca

Endereço: R. Barão de Mesquita, 539

Faixa etária: 7 a 17 anos

Ter/Qui: 10h às 10h50 | Qua/Sex: 16h às 16h50