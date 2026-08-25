Em clima de Copa 2027, Sesc RJ abre turmas gratuitas de futebol feminino em Niterói e São Gonçalo
Projeto oferece aulas gratuitas para meninas e adolescentes de 7 a 17 anos e amplia oportunidades de acesso ao esporte na Região Metropolitana do Rio
A menos de um ano da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será realizada no Brasil em 2027, o Sesc RJ abriu turmas de futebol feminino para meninas e adolescentes de 7 a 17 anos em Niterói e São Gonçalo. As aulas são gratuitas e integram um projeto voltado ao desenvolvimento da modalidade desde a base, com foco na iniciação esportiva, na formação de novas atletas e na permanência de meninas no esporte.
As inscrições devem ser feitas presencialmente nas unidades do Sesc. Para participar, é necessário apresentar o CPF da aluna e do responsável legal, comprovante de residência e atestado médico, exigido para a prática de atividade física. Responsáveis que sejam comerciários ou conveniados também devem apresentar a credencial do Sesc.
Iniciado em 2024, o projeto busca ampliar o acesso de meninas ao futebol e estimular a prática esportiva de forma contínua. Além do desenvolvimento de fundamentos e habilidades específicas da modalidade, as aulas trabalham valores como disciplina, trabalho em equipe, convivência e autoestima.
Em Niterói, as atividades passam a integrar a programação da unidade e ampliam as possibilidades de acesso ao futebol feminino para crianças e adolescentes da cidade e do entorno. Em São Gonçalo, onde o projeto já era oferecido, a iniciativa mantém as turmas e reforça a atuação do Sesc na formação esportiva de meninas na Região Metropolitana.
As atividades contam com assessoria técnica de Gilmar Popoca, ex-meio-campista revelado pelo Flamengo, com passagens por clubes como Santos e São Paulo. Destaque das seleções de base do Brasil nos anos 1980, o ex-jogador foi campeão mundial sub-20 e medalhista olímpico em 1984. Atualmente, dedica-se à formação de jovens atletas.
Com a ampliação, o projeto passa a oferecer turmas também nas unidades do Sesc na Tijuca, Ramos, Madureira, São João de Meriti e Niterói, além de manter as atividades em São Gonçalo, Nova Iguaçu e Nogueira, em Petrópolis. A expansão aumenta a oferta de oportunidades para meninas interessadas em conhecer e praticar o futebol.
Futebol feminino ganha espaço de olho na Copa de 2027
A expansão do projeto ocorre em um momento de maior visibilidade e crescimento do futebol feminino no país, impulsionado pelo aumento do interesse do público, da cobertura da modalidade e das iniciativas de formação de atletas desde as categorias de base.
Em 2027, o Brasil será sede, pela primeira vez, da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A competição será realizada entre 24 de junho e 25 de julho e reunirá as principais seleções do mundo. Para além do grande evento esportivo, a realização da Copa no país reforça a importância de ampliar oportunidades para meninas e adolescentes que desejam praticar futebol e construir uma trajetória no esporte.
SERVIÇO
Aulas gratuitas de futebol feminino no Sesc RJ
Inscrições: gratuitas e diretamente nas unidades
Documentos: CPF da aluna e do responsável, comprovante de residência, atestado médico e credencial Sesc (se tiver)
Sesc Niterói
Endereço: R. Padre Anchieta, 56, São Domingos
Faixa etária: 11 a 17 anos
Ter/Qui: 8h | Qua/Sex: 16h
Sesc São Gonçalo
Endereço: Av. Pres. Kennedy, 755, Estrela do Norte
Faixa etária: 11 a 17 anos
Qua/Sex: 10h | 11h
Outras unidades com aulas:
Sesc Madureira
Endereço: R. Ewbank da Câmara, 90
Faixa etária: 7 a 14 anos
Qua/Sex: 19h | Sábados: 9h30
Sesc Nogueira
Endereço: Estrada do Calembe, 2000 - Petrópolis
Faixa etária: 7 a 17 anos
Sábados: 9h30
Sesc Nova Iguaçu
Endereço: Rua Dom Adriano Hipólito, 10, Moquetá
Faixa etária: 11 a 17 anos
Qua/Sex: 18h
Sesc Ramos
Endereço: R. Teixeira Franco, 38
Faixa etária: 11 a 17 anos
Qua/Sex: 17h
Sesc São João de Meriti
Endereço: Av. Automóvel Clube, 66, Centro
Faixa etária: 11 a 17 anos
Ter/Qui: 10h | 15h | 16h | 17h
Sesc Tijuca
Endereço: R. Barão de Mesquita, 539
Faixa etária: 7 a 17 anos
Ter/Qui: 10h às 10h50 | Qua/Sex: 16h às 16h50